У майора Ісінбаєвої, яка зрадила Путіна, з’явилися нові проблеми в Росії

Колишня легкоатлетка заборгувала гроші російському бюджету

Депутат Держдуми РФ, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею В’ячеслав Фетісов висловився про ситуацію з дворазовою олімпійською чемпіонкою, майором армії РФ Оленою Ісінбаєвою. Колишня спортсменка виїхала з Росії до Іспанії.

Відповідний коментар Фетісова наводить Р-Спорт. Напередодні Федеральна податкова служба призупинила операції по банківських рахунках Ісінбаєвої через заборгованість у розмірі близько 818 тисяч рублів (близько 400 тис. грн). В’ячеслав вважає, що Олена покинула Росію, а тепер хай розплачується.

"Вона доросла людина – нехай сама відповідає за свій фінансовий стан. У нас є люди, яким справді потрібна допомога.

Суспільство до легенд просто так погано не ставиться. Вона сама себе так повела, не те зробила. У мене змінилося ставлення до неї, коли вона покинула Росію — країну, яка дала їй усі можливості стати олімпійською чемпіонкою. Ніхто її нікуди не виганяв — вона сама ухвалила рішення. Тепер нехай розплачується", — сказав Фетісов.

Володимир Путін та В’ячеслав Фетісов

Нагадаємо, Ісінбаєва зреклася армії Росії, щоб зберегти свою посаду в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК). Після цього на Олену обрушилася критика з Росії. У РФ навіть перейменували стадіон, названий на її честь.