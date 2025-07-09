"Шахтар" — "Ільвес": букмекери не вірять у суперника Гірників

Донецький клуб розпочинає єврокубкову кампанію

У четвер, 10 липня, "Шахтар" розпочне свій єврокубковий сезон 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Шахтар" — "Ільвес".

Букмекери вважають Гірників беззастережними фаворитами не лише зустрічі, а й 2-матчевого протистояння. Про це повідомляє Favbet.

- Фахівці на прохід донеччан у наступний раунд відбору ЛЄ пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,08. Подібний успіх "Ільвеса" менш ймовірний — коефіцієнт 9,80.

Прогноз букмекерів на матч 1-го відбірного раунду Ліги Європи "Шахтар" — "Ільвес":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 1,26 — нічия 6,80 — перемога "Ільвеса" 16,00)

William Hill: (1,18 — 6,50 — 13,00)

Bwin: (1,20 — 7,50 — 13,00)

Зазначимо, в поточному сезоні "Ільвес" розпочав участь у зимовому Кубку ліги, де команда здолала п’ять етапів і лише у півфіналі поступилася 0:4 "Інтеру" (Турку). У чемпіонаті Фінляндії Рисі після 15 турів мають 9 перемог при 2 нічиїх та 4 поразках та з 29 очками (різниця голів: 33–17) йдуть на третій позиції у турнірній таблиці. З Кубка країни тамперці вилетіли наприкінці травня, поступившись у першому ж колі "Гністану" (0:3).

"Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні з "Ільвесом" донеччани вийдуть у другий відбірковий раунд ЛЄ на "Бешикташ" (Туреччина).