Лунин угодил в языковой скандал из-за одного слова (видео)

Вратарь поучаствовал в съемках забавного видео

Футболисты мадридского "Реала" снялись в забавном ролике накануне полуфинала Клубного чемпионата мира-2025 против ПСЖ. Нескольких игроков Королевского клуба спросили, как звучит "полуфинал" на их родном языке.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин поучаствовал в съемках данного видео. Об этом сообщила пресс-служба Сливочных в соцсети Х.

Лунин ответил на вопрос на русском языке: "полуфинал", хотя в титрах "Реал" указал правильный вариант "півфінал".

Украинские болельщики раскритиковали футболиста в комментариях под видео.

Напомним, "Реал" на клубном чемпионате мира-2025 не проигрывал. На групповой стадии Сливочные справились с "Пачукой" (3:1) и "Зальцбургом" (3:0), сыграв вничью с "Аль-Хилялем" (1:1). В 1/8 финала мадридцы обыграли "Ювентус" (1:0), а в 1/4 — "Боруссию" Д (3:2). Лунин не сыграл на турнире ни разу. Победитель противостояния "Реала" и ПСЖ выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем "дуэли" "Челси" и "Флуминенсе".

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