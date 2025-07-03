В ДТП погиб звездный европейский футболист. На днях он отыграл свадьбу (фото)

Не стало звездного футболиста "Ливерпуля"

В четверг, 3 июля, футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота погиб в ДТП. Автомобиль с футболистом вылетел с трассы.

Об этом сообщает marca. Трагедия произошла в испанской провинции Самора, которая находится вблизи с португальской границей.

По информации источника, ДТП произошло на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабриа. Игрок ехал на авто вместе со своим братом, профессиональным футболистом Андре. По словам очевидцев, их автомобиль сошел с трассы и начался пожар. Рядом с машиной также загорелась растительность. Андре также погиб.

Паласиос-де-Санабриа на карте мира

Отметим, в конце июня 2025 года Жота женился на Руте Кардозу, у него осталось трое детей.

Свадьба Диогу Жоты

В прошлом сезоне Жота сыграл 37 матчей на клубном уровне и отметился 9 голами и 4 ассистами. Вместе с "Ливерпулем" Диогу выигрывал чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок лиги. Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что перуанский футболист из ФК "Реал Титан" Элар Гонсалес Альтамирано умер после столкновения с вратарем. Трагедия произошла в матче Кубка Перу-2025.