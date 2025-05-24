"Шахтер" опозорился в свой день рождения: не помогла даже новая форма (видео)

Горняки завершили сезон ничьей

В субботу, 24 мая, "Шахтер" в рамках матча 30-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) принимал "Рух". К слову, в этот день Горняки отмечали свой 89-й день рождения.

Встреча, проходившая во Львове на одноименной арене, завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Дончане вышли вперед после точного удара Эгиналду на 47-й минуте. Уже через 11 минут номинальные гости сравняли счет благодаря Бабубакару Фалу, который блестяще сыграл головой после навеса с углового.

Донецкий клуб не сумел отметить помпезную дату победой в игре против немотивированного "Руха". Добавим, что "Шахтер" впервые сыграл в новой форме, в которой Горняки будут выступать в сезоне 2025/26. В сети раскритиковали игру дончан, а также призвали главного тренера команды Марино Пушича уйти в отставку.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 не сумел выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В УПЛ Горняки заняли только третье место, при этом дончане выиграли Кубок Украины. Ожидается, что вскоре "Шахтер" получит нового тренера. Главный претендент на этот пост — скандальный турецкий специалист Арда Туран.