"Шахтер" разорвал "Ильвес" в первом еврокубковом матче Турана (видео)

Донецкий клуб под руководством Арды Турана добыл первую победу в новом сезоне

В четверг, 10 июля, "Шахтер" стартовал в еврокубках. Горняки в рамках первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 встретились с финским "Ильвесом".

Поединок, проходивший в Любляне на стадионе "Стожице", завершился со счетом 6:0 в пользу "Шахтера". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел под диктовку "Шахтера". Горняки больше владели мячом, больше атаковали и закономерно забили. За дончан голы забивали бразильцы Алиссон и Кауан Элиас. Первый переиграл кипера в ближнем бою, а второй отличился "со второго этажа".

В начале второго тайма Алиссон оформил дубль, продавив защитника и точно пробив под голкипером. Под занавес поединка за "Шахтер" забили Кевин, который удачно сыграл на добивании, и Педриньо, который мощно пробил в ближний угол с метров 16-и. Точку в матче поставил Невертон. Эта победа практически гарантировала Горнякам выход в следующий раунд турнира. Ответная игра между командами состоится в четверг, 17 июля.

"Шахтер" – "Ильвес" – 6:0

Голы: Алиссон (26, 48), Элиас (43), Кевин (74), Педриньо (88), Невертон (90)

"Шахтер": Ризнык – Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус, 72) – Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педриньо, 58) – Алиссон, Элиас (Невертон, 72), Кевин.

"Ильвес": Виртанен – Рале, Вяйсянен, Мяэнпяя – Юккола, Ветели (Ала-Мюллюмяки, 78), Попович, Валлиус (Улунду, 63) – Степин (Канга, 63), Риски (Хютенен, 78), Седербек.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Ильвес" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии с "Ильвесом" дончане выйдут во второй отборочный раунд ЛЕ, где сыграют с "Бешикташем" (Турция).