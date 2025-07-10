"Шахтар" розірвав "Ільвес" у першому єврокубковому матчі Турана (відео)

Донецький клуб під керівництвом Арди Турана здобув першу перемогу у новому сезоні

У четвер, 10 липня, "Шахтар" стартував у єврокубках. Гірники у рамках першого матчу 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26 зустрілися з фінським "Ільвесом".

Поєдинок, що проходив у Любляні на стадіоні "Стожиці", завершився з рахунком 6:0 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм пройшов під диктування "Шахтаря". Гірники більше володіли м’ячем, більше атакували та закономірно забили. За донеччан голи забивали бразильці Аліссон та Кауан Еліас. Перший переграв кіпера у ближньому бою, а другий відзначився "з другого поверху".

На початку другого тайму Аліссон оформив дубль, продавивши захисника і точно пробивши під голкіпером. Під завісу поєдинку за "Шахтар" забили Кевін, який вдало зіграв на добиванні, та Педріньйо, який потужно пробив у ближній кут з метрів 16-ти. Точку в матчі поставив Невертон. Гра-відповідь між командами відбудеться в четвер, 17 липня.

"Шахтар" – "Ільвес" — 6:0

Голи: Аліссон (26, 48), Еліас (43), Кевін (74), Педріньйо (88), Невертон (90)

"Шахтар": Різник – Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля (Вінісіус, 72) – Судаков (Очеретько, 58), Марлон (Назарина, 85), Бондаренко (Педріньйо, 58) – Аліссон, Еліас (Невертон, 72), Кевін.

"Ільвес": Віртанен – Рале, Вяйсянен, Мяенпяя – Юккола, Ветелі (Ала-Мюллюмякі, 78), Попович, Валліус (Улунду, 63) – Стьопін (Канга, 63), Ріскі (Гютенен, 78), Седербек.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Ільвес" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні з "Ільвесом" донеччани вийдуть у другий відбірковий раунд ЛЄ, де зіграють із "Бешикташем" (Туреччина).