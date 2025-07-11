Украинский гимнаст Ковтун официально предал Украину

Спортсмен из Черкасс теперь представляет Хорватию

В пятницу, 11 июля, Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. О смене паспорта перспективного спортсмена ходили слухи с декабря 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба FIG на своем официальном сайте. Исполнительный комитет FIG одобрил несколько изменений в гражданстве, в частности подтвердил переход Ковтуна в сборную Хорватии.

21-летний Ковтун принес Украине "серебро" на Олимпиаде-2024 в упражнениях на параллельных брусьях. Кроме того, Илья является 4-кратным чемпионом Европы и призером чемпионатов мира.

Илья Ковтун дал интервью после Олимпиады в Париже

Ранее тренер Ковтуна Ирина Горбачева подтвердила намерение гимнаста перейти в другую сборную из-за проблем в отечественной гимнастике. Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова назвала поступок Ильи "предательством". Позднее Горбачева пожаловалась на финансирование своего подопечного.

Примечательно, что Илья, выступая за Украину, набил несколько патриотических татуировок. На фоне слухов о его смене гражданства в сети раскритиковали спортсмена.