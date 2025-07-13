"Ильвес" - "Шахтер": где и когда смотреть второй матч Лиги Европы

Горняки практически гарантировали себе выход в следующий раунд отбора еврокубка

В четверг, 17 июля, финский "Ильвес" проведет ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против донецкого "Шахтера". В первой игре Горняки разгромили соперника. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ильвес" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игра "Ильвес" — "Шахтер" будет доступна для просмотра на "УПЛ ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, встреча "Ильвес" — "Шахтер" состоится на стадионе "Таммела" в Тампере (Финляндия). Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.

В первом матче 1-го квалификационного раунда ЛЕ дончане уничтожили "Ильвес" со счетом 6:0. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии Горняки выйдут во второй отборочный раунд второго по силе еврокубка, где сыграют с турецким "Бешикташем" (Стамбул).