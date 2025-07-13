"Ільвес" — "Шахтар": де і коли дивитись другий матч Ліги Європи

Гірники практично гарантували собі вихід до наступного раунду відбору єврокубка

У четвер, 17 липня, фінський "Ільвес" проведе поєдинок-відповідь 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти донецького "Шахтаря". У першій грі Гірники розгромили суперника. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ільвес" — "Шахтар".

У прямому етері в Україні гра "Ільвес" – "Шахтар" буде доступна для перегляду на "УПЛ ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, зустріч "Ільвес" — "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Таммела" у Тампере (Фінляндія). Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЕ 2025/26.

У першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ донеччани знищили "Ільвес" з рахунком 6:0. У разі успіху у 2-матчевому протистоянні Гірники вийдуть у другий відбірковий раунд другого за силою єврокубка, де зіграють із "Бешикташем" (Туреччина).