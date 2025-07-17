"Ильвес" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Горняки фактически вышли в следующий раунд квалификации

В четверг, 17 июля, "Шахтер" сыграет ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против "Ильвеса". В первой игре Горняки фактически обеспечили себе выход в следующий раунд отбора ЛЕ, обыграв финнов со счетом 6:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ильвес" — "Шахтер". Встреча, которая состоится на стадионе "Таммела" в Тампере (Финляндия), начнется в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча отбора Лиги Европы "Ильвес" — "Шахтер" (обновляется)

Где смотреть матч "Ильвес" — "Шахтер"

В прямом эфире в Украине игра "Ильвес" — "Шахтер" будет доступна для просмотра на "Київстар ТБ".

Прогноз букмекеров на матч "Ильвес" — "Шахтер"

Букмекеры не принимают ставки на проход "Шахтера" в следующий раунд после того, как Горняки забили финнам 6 безответных голов в первой игре. Специалисты считают, что дончане выиграют второй матч с вероятностью 55%. Подобный успех хозяев менее вероятен — 22%.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Ильвес"

В случае успеха в 2-матчевом противостоянии с "Ильвесом" Горняки выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы, где сыграют с турецким "Бешикташем" (Стамбул).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот успех позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.