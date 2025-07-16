Спортсменка получила максимальное наказание

Юная российская фигуристка Надежда Понтелеенко дисквалифицирована на четыре года за употребление мельдония. Именно это запрещенное вещество попало в организм украинского футболиста "Челси" Михаила Мудрика, допинг-проба Б которого была вскрыта ранее.

О дисквалификации 16-летней Понтелеенко сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Бан фигуристки продлится с 19 апреля 2024-го по 18 апреля 2028 года.

Надежда занимается в Санкт-Петербурге в группе одиночника чемпиона России Владислава Дикиджи. Ее тренером является Олег Татауров. Понтелеенко пропустила прошлый сезон из-за проблем с сердцем, связанных с врожденным заболеванием. Фигуристка является бронзовой призершей юношеского чемпионата РФ-2024.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Позднее в сети появилась версия, что допинг мог попасть в организм футболиста через корову. Кроме того, ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, россиянка публично опровергла это.

Добавим, что Искусственный интеллект считает, что Михаил сможет вернуться в профессиональный футбол, даже если получит 4-летний бан, однако про топ-клуб украинцу придется позабыть.