Захарова наехала на министра: в украинской гимнастике вновь бурлят страсти

Олимпийская чемпионка раскритиковала работу профильного министерства

Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ), олимпийская чемпионка Стелла Захарова прошлась по работе Министерства молодежи и спорта Украины, а также его главе Матвею Бидному. Накануне Захарова поддержала украинского боксера Василия Ломаченко.

Соответствующий комментарий Захаровой разместила на своей странице в Facebook. По ее словам, она даже не может встретиться с министром, чтобы обговорить проблемы в этом виде спорта.

"Для меня это шок. За свою карьеру я работала со многими министрами, но чтобы министр полностью игнорировал просьбы о встрече, не хотел обсуждать важные вопросы, касающиеся развития спорта — такого еще не было.

Это крик души. Я вижу, как живет гимнастика сегодня: как работают наши тренеры, как старается главный тренер женской сборной, как команда из молодых, талантливых людей с нуля создает что-то большое, сплоченное, с верой в дело. Но что делает вместо этого министерство?

Чемпионаты Украины срываются. Выезды на сборы — срыв. Тренер, который вернулся в Украину, не берется на ставку, не допускается к сборной. А у нас не хватает квалифицированных работников", – заявила Захарова.

Полное заявление Стеллы Захаровой

Напомним, страсти в украинской гимнастике бурлят давно. Первым звоночком стал скандал с чемпионатом Украины-2024, который пропустили все ведущие украинские спортсмены. Журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили УФГ и Захарову в растрате средств. Захарова в интервью "Телеграфу" прокомментировала ситуацию.

Позднее лучший украинский гимнаст Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии. Тренер Ильи Ирина Горбачева намекнула на плохое финансирование и конфликт с руководством УФГ, Захарова в ответ назвала действия спортсмена предательством.

Перед Евро-2025 украинские гимнасты пригрозили бойкотом турнира из-за отстранения главного тренера сборной Геннадия Сартинского. В УФГ пояснили, что тренера наказали за дисциплинарное нарушение. Захарова зачинщиком бунта считает Верняева. На самом ЧЕ украинские гимнасты устроили дебош в немецком отеле.