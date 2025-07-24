Украинка стала чемпионкой мира, а затем показательно унизила Россию

Спортсменка отказалась делать фото с представителем страны-агрессора

Украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия). На церемонии награждения организаторы хотели сделать общее фото медалистов игрового дня, однако не учли, что одну награду выиграл "нейтральный" фехтовальщик из РФ Кирилл Бородачев.

Харькова показательно покинула подиум. Об этом сообщает Base of Ukrainian Sports.

Влада Харькова отказалась от совместного фото с российским спортсменом

Влада не захотела стоять рядом с представителем страны-агрессора и покинула пьедестал почета. Добавим, что Бородачев выиграл "серебро" на ЧМ в мужской рапире.

Отметим, Харькова принесла Украине первую золотую медаль в женской шпаге после Натальи Конрад, которая выигрывала "золото" в 2003 году. В финале ЧМ-2025 Влада в один укол победила эстонку Катрину Лехис — 15:14. К слову, Конрад сейчас является главным тренером сборной Украины.

Напомним, украинские спортсмены не впервые отказываются фотографироваться с представителями стран-агрессоров. К примеру. Юные украинские каратисты Юрий Павлюк и Никита Глушку отказались от совместных снимков с представителем Беларуси Даниилом Пракапенка. Ранее украинка Вероника Андращук отказалась от фотосессии с россиянками на пьедестале почета юношеского Евро по прыжкам в воду.