Предателя Украины жестко избили в UFC (видео)

Спортсмен, получив российский паспорт, дважды оказался в тяжелейших нокаутах

Бывший украинский боец смешанного стиля Никита Крылов (30-11) потерпел сокрушительное поражение на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). 33-летний уроженец Хрустального (бывший Красный Луч, Луганская область) оказался в нокауте уже в первом раунде.

Избил новоиспеченного россиянина Богдан Гуськов (18-3) из Узбекистана. Об этом сообщает "Телеграф".

32-летний Богдан за минуту до окончания первого раунда нанес сопернику сокрушительный удар. Крылов упал, а Гуськов начал добивание, избиение остановил судья. Таким образом, Богдан выиграл свой 18-й поединок в профи, имея в послужном списке 3 поражения. Никита потерпел 11-е поражение при 30 победах.

Видео нокаута в бою Гуськов — Крылов

Отметим, Крылов в 2025 году стал россиянином. После этого его дважды нокаутировали в первом раунде. До этого он выходил в октагон под украинским флагом, однако был поклонником боевиков "ЛНР" и "ДНР". Во время войны на Донбассе хотел присоединиться к террористам.

Ранее на вечере смешанных единоборств в Болгарии боец ММА откусил ухо сопернику. Инцидент произошел во время поединка в лиге MaxFight.