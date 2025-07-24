"Александрия" - "Партизан": онлайн голов в матче Лиги конференций

Вице-чемпион Украины начинает свой путь в еврокубках

В четверг, 24 июля, "Александрия" стартует в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. Украинский клуб получил право выступать в еврокубках благодаря второму месту в чемпионате Украины прошлого сезона.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" — "Партизан" (Сербия). В этой статье оперативно будут опубликованы только видео голов, а по окончании встречи — лучшие моменты игры.

Онлайн-трансляция матча Лиги конференций "Александрия" — "Партизан" (обновляется)

Первый матч 2-го квалификационного раунда ЛК "Александрия" — "Партизан" состоится на стадионе "Мейски" в Катовице (Польша). Начало поединка в 20:00 по киевскому времени. Рассудит встречу эстонская бригада арбитров во главе с Йоонасом Яановицем.

Добавим, ответная игра между командами состоится 31 июля. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в 3-й раунд отбора ЛК, где сыграет против неудачника пары "Мидтьюлланн" (Дания) — "Хиберниан" (Шотландия).

Напомним, в "Александрии" после завоевания "серебра" Украинской премьер-лиги (УПЛ) произошли значительные кадровые изменения. Главной утратой стал уход главного тренера команды Руслана Ротаня. К слову, наставник пошел работать в "Полесье" из Житомира. Волки заняли четвертое место в УПЛ 2024/25 и также выступят в Лиге конференций.