Советский чемпион оскорбил целую нацию, а россиян назвал добрыми и милосердными

Известный в прошлом биатлонист порассуждал на тему "бездуховного Запада"

Власти Литвы не пустили юных гребцов из РФ на чемпионат мира-2025. Официальный Вильнюс не выдал визу россиянам, что вызвало истерику в России.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал действия литовцев "подлостью", а россиян "добрыми и милосердными". Об этом сообщает "ВсеПроСпорт".

Решение литовской стороны — это подлость. Сделать подлость — это нутро представителей Запада. Я не говорю абсолютно про всех, кто живет в этой стране. В любом государстве есть хорошие люди, которые не согласны с политикой своей страны. А те, кто руководят этими странами, в частности Литвой, продолжают творить подлость, это их стиль. К сожалению, некоторыми странами сейчас управляют не самые достойные представители общества. Это в стиле западников — сводить счеты, не давать визы, делать гадости, пакости. Это совсем не наша жизнь. Русский, российский человек — это прежде всего милосердие и доброта. Вот что отличает нас от представителя западных стран. Они давным-давно ушли от глобальных ценностей. Главная ценность у них — доллар, доллар в глазах у них. А духовность они растеряли, отдали храмы под парковки и так далее. Это говорит о том, что у них в душе творится, и осталась ли вообще душа"

Добавим, что чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет состоятся с 6 по 10 августа в Тракае.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала наказать Польшу. Накануне российские гребцы отказались участвовать в чемпионате мира U-23 из-за требований Польши от спортсменов из РФ подписать "политические" декларации.