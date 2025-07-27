"Вам тут не рады": на чемпионате мира разгорелся скандал из-за участия россиян (видео)

В Грузии "тепло" встретили спортивную делегацию из РФ

На чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси (Грузия) проходят митинги против участия россиян. Представители РФ получили приглашение на турнир в нейтральном статусе (без флага и гимна), однако далеко не все довольны таким положением дел.

В ночь на воскресенье, 27 июня, неизвестные устроили фейерверк в Тбилиси около гостиницы с российской делегацией. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Кроме того, вероятно, эти же люди на следующий день развернули баннер вблизи арены, где проходят соревнования, с надписью: "Сегодня фейерверк, а завтра будут грады". Пресс-служба Федерации фехтования Украины в telegram сообщила, что в Тбилиси проходит митинг против участия россиян в международных соревнованиях. Местные жители и украинцы собрались, чтобы выразить свое возмущение тем, что представители страны-агрессора соревнуются вместе с цивилизованными странами на чемпионате мира по фехтованию.

"Они фехтуют в Тбилиси и убивают в Украине", "Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне!", "Белое знамя России должно быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке чемпионата мира" — под такими лозунгами проходит митинг в Тбилиси.

Напомним, украинская шпажистка Влада Харькова завоевала золотую медаль на ЧМ-2025 по фехтованию. На церемонии награждения украинка демонстративно покинула пьедестал, отказавшись от совместных фото с российским спортсменом. В Госдуме РФ назвали поступок Влады "провокацией".