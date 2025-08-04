Радянський чемпіон образив цілу націю, а росіян назвав добрими та милосердними

Відомий у минулому біатлоніст поміркував на тему "бездуховного Заходу"

Влада Литви не пустила юних веслярів з РФ на чемпіонат світу-2025. Офіційний Вільнюс не видав візу росіянам, що спричинило істерику в Росії.

Дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмитро Васильєв назвав дії литовців "підлістю", а росіян "добрими та милосердними". Про це повідомляє "ВсеПроСпорт".

Рішення литовської сторони – це підлість. Зробити підлість — це нутро представників Заходу. Я не говорю абсолютно про всіх, хто живе в цій країні. У будь-якій державі є хороші люди, які не погоджуються з політикою своєї країни. А ті, хто керують цими країнами, зокрема Литвою, продовжують творити підлість, це їхній стиль. На жаль, деякими країнами зараз управляють не найдостойніші представники суспільства. Це в стилі західників — зводити рахунки, не давати візи, робити гидоти, капості. Це зовсім не наше життя. Російська людина — це насамперед милосердя та доброта. Ось що відрізняє нас від представників західних країн. Вони давним-давно пішли від світових цінностей. Головна цінність у них – долар, долар в очах у них. А духовність вони розгубили, віддали храми під паркування тощо. Це говорить про те, що в них у душі коїться, і чи взагалі залишилася душа"

Додамо, що чемпіонат світу з академічного веслування серед спортсменів до 19 років відбудеться з 6 по 10 серпня у Тракаї.

Раніше олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми Світлана Журова закликала покарати Польщу. Напередодні російські веслярі відмовилися брати участь у чемпіонаті світу U-23 через вимоги Польщі від спортсменів із РФ підписати "політичні" декларації.