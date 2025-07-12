В России требуют наказать Польшу: депутат Госдумы устроила истерику

Россияне сами отказались от участия в международном турнире, но во всем винят Польшу

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова призвала наказать Польшу. Накануне российские гребцы отказались участвовать на чемпионате мира U-23 из-за требований принимающей стороны от россиян подписать "политические" декларации.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. По ее словам, Польшу надо наказать, как это сделали с "Уимблдоном".

"Стоит подчеркнуть, что Международная федерация гребного спорта не была против участия российских гребцов. Была против именно принимающая сторона, хозяева турнира поляки. Это вообще неприемлемо. Вы просто страна, а правами на турнир обладает международная федерация.

Вот в теннисе своевременно оштрафовали и наказали Уимблдон, теперь англичане как миленькие встречают российских теннисистов. Не мешало бы и Польшу наказать и оштрафовать за декларацию, которую они от своего имени придумали и сделали необходимым элементом допуска российских спортсменов", — заявила Журова.

Светлана Журова

Ранее в Федерации гребного спорта России отказались от участия в турнире в Польше.

"Отказ от участия обусловлен введением дополнительных условий участия со стороны Оргкомитета Первенства мира до 23 лет, противоречащих законодательству РФ и нормам морали и этики сборной команды РФ", — гласит сообщение.

Чемпионат мира по академической гребле U-23 пройдет в Познани с 23 по 27 июля.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров введен в Зал славы лиги смешанных единоборств АСА. Накануне его поймали на лжи.