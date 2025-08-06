"Панатинаикос" - "Шахтер": мнение букмекеров разделилось

Горняки рвутся в основной этап второго по силе еврокубка

В четверг, 7 августа, "бронзовый" призер чемпионата Украины сыграет против вице-чемпиона Греции в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Панатинаикос" — "Шахтер".

Мнение букмекеров о матче разделилось. Об этом сообщает "Телеграф".

Специалисты Favbet отдают предпочтение "Шахтеру", а вот зарубежные букмекеры считают, что в первой игре "Панатинаикос" — небольшой фаворит. Что касается 2-матчевого противостояния, то аналитики дают однозначный прогноз — шансы Горняков на выход в следующую стадию отбора ЛЧ намного выше: коэффициент 1,48 против 2,65 за греков.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Панатинаикос" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Панатинаикоса" 2,70 — ничья 3,70 — победа "Шахтера" 2,51)

William Hill: (2,45 — 3,30 — 2,50)

Bwin: (2,45 — 3,60 — 2,55)

Матч "Панатинаикос" — "Шахтер" состоится на стадионе "Спирос Луис" в Афинах (Греция). Накануне "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть игру в Украине.

Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).