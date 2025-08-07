"Панатинаикос" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Горняки пытаются пройти в основную сетку второго по силе еврокубка

В четверг, 7 августа, "бронзовый" призер чемпионата Украины "Шахтер" сыграет первый поединок против вице-чемпиона Греции "Панатинаикоса" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. Накануне Горняки удачно стартовали в чемпионате Украины.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Панатинаикос" — "Шахтер". Игра состоится на стадионе "Спирос Луис" в Афинах (Греция) и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Панатинаикос" — "Шахтер" (обновляется)

Новости перед игрой "Панатинаикос" — "Шахтер"

Где смотреть матч "Панатинаикос" — "Шахтер"

В прямом эфире в Украине игру "Панатинаикос" — "Шахтер" покажут "УПЛ ТБ" и "Київстар ТБ". Для просмотра матча на платформе "Київстар ТБ" необходима регистрация, а чтобы посмотреть игру на "УПЛ ТБ", необходима подписка (канал доступен в кабельных сетях и на ОТТ-платформах).

Прогноз букмекеров на матч "Панатинаикос" — "Шахтер"

Специалисты Favbet отдают предпочтение "Шахтеру", а вот зарубежные букмекеры считают, что в первой игре "Панатинаикос" — небольшой фаворит. Что касается 2-матчевого противостояния, то аналитики дают однозначный прогноз — шансы Горняков на выход в следующую стадию отбора ЛЕ намного выше: коэффициент 1,48 против 2,65 за греков.

Ответная игра между командами пройдет 14 августа. Соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Панатинаикоса" в раунде плей-офф ЛЕ станет "Самсунспор" (Турция). Проигравший сыграет в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций против неудачника пары "Серветт" (Швейцария) – "Утрехт" (Нидерланды).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0).