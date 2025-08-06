"Панатінаїкос" — "Шахтар": думка букмекерів розділилася

Гірники рвуться в основний етап другого за силою єврокубка

У четвер, 7 серпня, "бронзовий" призер чемпіонату України зіграє проти віцечемпіона Греції в рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА сезону 2025/26. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Панатінаїкос" — "Шахтар".

Думка букмекерів про матч розділилася. Про це повідомляє "Телеграф".

Фахівці Favbet віддають перевагу "Шахтарю", а от закордонні букмекери вважають, що в першій грі "Панатінаїкос" — невеликий фаворит. Щодо 2-матчевого протистояння, то аналітики дають однозначний прогноз — шанси Гірників на вихід у наступну стадію відбору ЛЧ набагато вищі: коефіцієнт 1,48 проти 2,65 за греків.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Панатінаїкос" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Панатінаїкоса" 2,70 — нічия 3,70 — перемога "Шахтаря" 2,51)

William Hill: (2,45 — 3,30 — 2,50)

Bwin: (2,45 — 3,60 — 2,55)

Матч "Панатінаїкос" — "Шахтар" відбудеться на стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах (Греція). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в Україні.

Суперником переможця 2-матчевого протистояння "Шахтаря" та "Панатінаїкоса" у раунді плей-офф ЛЄ стане "Самсунспор" (Туреччина). Той, хто програє, зіграє в 4-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій проти невдахи пари "Серветт" (Швейцарія) — "Утрехт" (Нідерланди).

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації Ліги Європи 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0). Потім донеччани вибили з турніру "Бешикташ" (4:2, 2:0).