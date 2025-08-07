Затаила обиду на Зеленского и не выходит на связь с начала войны: куда пропала "Золотая рыбка" Клочкова

Спортсменка ни разу не высказалась о войне

Яна Клочкова многие годы оставалась лицом украинского спорта и символом олимпийских побед. Но сегодня ее имя звучит все реже, поскольку спортсменка пропала из публичного пространства, закрыла соцсети и не дает никаких комментариев о происходящих событиях в стране.

"Телеграф" решил выяснить, где во время войны живет "золотая рыбка" Украины и что о ней известно. Сегодня, 7 августа, Яне Клочковой исполнилось 43 года.

Яна Клочкова — что о ней известно

Выдающаяся пловчиха Яна Клочкова была самой титулованной спортсменкой Украины в истории Олимпийских игр. Родилась она в 1982 году в Симферополе и с детства увлеклась плаванием, постепенно превращая увлечение в профессиональное мастерство.

Яна Клочкова стала четырехкратной олимпийской чемпионкой, Фото: Getty Images

Благодаря упорным тренировкам и невероятной воле к победе, Яна завоевала четыре золотые и две серебряные медали Олимпийских игр, установила 50 национальных рекордов и стала настоящим символом украинского спорта.

Яна Клочкова была гордостью Украины, Фото: Getty Images

В 2009 году Клочкова завершила спортивную карьеру, но не потеряла интерес к плаванию. У нее вместе с пловцов Денисом Силантьевым был фонд по поддержке плавания, они организовывали различные мероприятия и учили детей плаванию.

Яна Клочкова в 2009 году завершила карьеру

Также известно, что Клочкова работала в Национальном олимпийском комитете Украины, возглавляла комиссию спортсменов, участвовала в благотворительных и просветительских мероприятиях. Также пробовала себя в роли телеведущей.

Яна Клочкова установила 50 рекордов Украины

Стоит отметить, что в свое время украинская спортсменка поддерживала политику беглого президента Виктора Януковича и была депутатом харьковского горсовета от "Партии регионов".

Яна Клочкова поддерживала Виктора Януковича

Со временем она стала меньше появляться в публичном пространстве, а в 2021 году и вовсе затаила обиду на президента Украины Владимира Зеленского, пожаловавшись, что ее не пригласили на празднование 30-й годовщины Для независимости Украины.

Яна Клочкова обиделась на Владимира Зеленского

На торжестве тогда присутствовали многие украинские спортсмены, в частности Сергей Бубка и Андрей Шевченко, которые лично получили из рук президента ордена. Пловчиха таким поступком была недовольна.

Где сейчас "золотая рыбка" Яна Клочкова и что говорит о войне

Олимпийская чемпионка с начала полномасштабного вторжения России пропала с радаров. Свои социальные сети она закрыла, но у нее есть аккаунт в "Одноклассниках", который она посещает.

Яна Клочкова уехала жить в оккупированный Крым

Украинский ведущий Слава Демин на своем YouTube-канале рассказал, что "золотая рыбка" уплыла в оккупированный Крым, где живет ее семья. Она забрала сына и уехала к родителям на территорию, которую временно контролирует Россия Федерация.

Яна Клочкова закрыла соцсети и не появляется на публике

В 2023 году в СМИ писали, что Клочкова была замечена в Крыму во время российского культурного мероприятия.

С начала войны она ни разу не осудила путинскую агрессию и никак не реагирует на происходящие события в стране. Такое поведение спортсменки вызвало волну возмущение у украинцев.

Яна Клочкова молчит о войне

Известно, что в 2010 году Яна родила сына Александра от грузинского спортсмена Левана Ростошвили, но воспитывает ребенка одна. Чем сейчас занимается экс-пловчика достоверно неизвестно.

Яна Клочкова вместе с сыном Александром

