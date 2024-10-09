"Без карты и Героям слава": с формы сборной Украины убрали символы государственности (фото)

Сине-желтые наконец-то получили новую экипировку

В среду, 9 октября, adidas и Украинская ассоциация футбола (УАФ) приступили к сотрудничеству, представив новые домашние и выездные комплекты формы сборных Украины на сезон-2024/2025. К слову, УАФ возглавляет легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба УАФ на своем официальном сайте. Новые домашние и выездные формы нашей команды вдохновлены флагом страны, имеют легендарные три полоски на плечах и лозунг "СЛАВА УКРАИНЕ" на спине.

"Для нас большая честь вернуться в семью adidas. У ассоциации уже есть успешная история сотрудничества с компанией, ведь adidas разрабатывала эксклюзивную форму, в которой национальная сборная выступала на Евро-2012. Мы стремимся достичь наивысшего уровня соревнований во всех наших национальных командах и с нетерпением ждем сотрудничества с ведущим поставщиком формы, таким, как adidas, на пути к цели", — заявил Шевченко.

Журналист Игорь Бурбас раскритиковал новую форму сборной Украины, ведь из экипировки пропала карта Украины, а также лозунг: "Героям слава".

"Без карты единой и суверенной Украины, без лозунга "Героям Слава!", зато Adidas. Это те изменения, которые мы заслужили? Серьезно?

Год ждали этого Adidas, словно какую-то панацею. И это, чтобы из нашей формы убрали символы государственности?

Хорошо, хоть цвета сине-желтыми оставили. И на том спасибо", — написал Бурбас.

Игорь Бурбас

Прошлая форма сборной Украины от Joma

Стоимость футболки на сайте adidas составляет 3999 грн, шорт — 1599 грн, гетр — 799 грн.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам двух туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение 2:1. Затем наша команда умудрилась проиграть Чехии (2:3).