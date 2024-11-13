В футболе может появиться новое правило, "украденное" в других видах спорта

В игре миллионов появилась альтернатива VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) хочет внедрить в футболе систему FVS, которая позволит тренерам делать запросы на просмотр видеоповторов. Сейчас на играх высшего уровня используется система VAR, которая не всегда может справиться со спорными моментами.

Об этом сообщает ESPN. По информации источника система FVS показала свою эффективность на женских чемпионатах мира среди игроков до 17 и 20 лет.

ФИФА хочет продолжить тестирование системы FVS и в других лигах. Для этого организации необходимо получить одобрение со стороны Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

В системе FVS тренер оспаривает решение, а затем судья отходит к краю поля, чтобы посмотреть повтор инцидента. В отличие от VAR, есть только оператор повтора, который включает видео. Затем судья матча самостоятельно оценивает свое решение. У каждого наставника есть право на два запроса за матч. Планируется, что данная система будет использоваться в лигах с небольшим бюджетом — там, где на одном матче могут работать до 5 камер.

Отметим, система "челленджей" работает во многих видах спорта — от фехтования до тенниса. Игрок или член его команды могут запросить у рефери посмотреть видеоповтор спорного момента.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отрицает, что в сборной Украины произошел конфликт из-за номера. Недавно в СМИ появилась информация о том, что полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко и вингер "Челси" Михаил Мудрик поссорились из-за игрового номера в национальной команде.