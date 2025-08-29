В Киеве открыли первый в истории Чемпионат Украины по ампфутболу (репортаж)

Большинство участников потеряли конечности, защищая Украину на поле боя

29 августа, в День памяти защитников Украины, на поле НТК им. Виктора Банникова в Киеве УАФ провела открытие первого в истории Чемпионата Украины по ампфутболу – самых массовых официальных соревнований по адаптивному футболу в нашей стране.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе. На мероприятии были известные украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик. Также чемпионат посетил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Чемпионат Украины по ампфутболу основала Украинская ассоциация футбола в рамках "Лиги Сильных" – социального проекта по развитию ампфутбола (футбола на костылях), лауреата престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025.

На церемонии открытия присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. В своем обращении он подчеркнул:

Перед нами участники проекта "Лига Сильных", который Украинская ассоциация футбола начала год назад. Большинство игроков – наши защитники, и я хочу поблагодарить каждого из вас за защиту Украины. Мы здесь благодаря вам Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко

Церемонию открытия провел военнослужащий, журналист и телеведущий Орест Дрималовский, а гимн Украины спел солист группы ТНМК Фагот.

На торжественном мероприятии присутствовали представители Министерства и бизнеса, поддержавшие запуск чемпионата. В частности, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и ее заместитель Руслан Приходько, а также абсолютный чемпион Украины Александр Усик. Футболисты и болельщики стремились сфотографироваться с именитым боксером.

Александр Усик на Чемпионате Украины по ампфутболу

Александр Усик на Чемпионате Украины по ампфутболу

Александр Усик на Чемпионате Украины по ампфутболу

Александр Усик

После официальной части состоялся матч-открытие между командами "Крестоносцы" (Луцк) и "Несокрушимые" (Харьков).

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Чемпионат Украины по ампфутболу

Протезы участников Чемпионата Украины по ампфутболу

Напомним, "Укрзализныця" показала новый вагон для людей с инвалидностью. Ранее такой вагон протестовали игроки Луцкой команды по ампфутболу "Крестоносцы".