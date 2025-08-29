В Киеве открыли первый в истории Чемпионат Украины по ампфутболу (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Большинство участников потеряли конечности, защищая Украину на поле боя
29 августа, в День памяти защитников Украины, на поле НТК им. Виктора Банникова в Киеве УАФ провела открытие первого в истории Чемпионата Украины по ампфутболу – самых массовых официальных соревнований по адаптивному футболу в нашей стране.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе. На мероприятии были известные украинские спортсмены Андрей Шевченко и Александр Усик. Также чемпионат посетил фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Чемпионат Украины по ампфутболу основала Украинская ассоциация футбола в рамках "Лиги Сильных" – социального проекта по развитию ампфутбола (футбола на костылях), лауреата престижной международной награды UEFA FootbALL Awards 2025.
На церемонии открытия присутствовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. В своем обращении он подчеркнул:
Перед нами участники проекта "Лига Сильных", который Украинская ассоциация футбола начала год назад. Большинство игроков – наши защитники, и я хочу поблагодарить каждого из вас за защиту Украины. Мы здесь благодаря вам
Церемонию открытия провел военнослужащий, журналист и телеведущий Орест Дрималовский, а гимн Украины спел солист группы ТНМК Фагот.
На торжественном мероприятии присутствовали представители Министерства и бизнеса, поддержавшие запуск чемпионата. В частности, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и ее заместитель Руслан Приходько, а также абсолютный чемпион Украины Александр Усик. Футболисты и болельщики стремились сфотографироваться с именитым боксером.
После официальной части состоялся матч-открытие между командами "Крестоносцы" (Луцк) и "Несокрушимые" (Харьков).
Напомним, "Укрзализныця" показала новый вагон для людей с инвалидностью. Ранее такой вагон протестовали игроки Луцкой команды по ампфутболу "Крестоносцы".