"Наследник" Усика за 2 минуты нокаутировал соперника (видео)

В королевском весе прошли занимательные бои

В субботу, 16 августа, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой британских супертяжей Мозеса Итаумы (13–0, 11 КО) и Диллиана Уайта (31–4, 21 КО). Итауме предрекают славу Александра Усика, который сейчас владеет всеми основными поясами в этом весе.

12-раундовый поединок завершился уже в первом раунде победой Итаумы. Об этом сообщает "Телеграф".

В середине первой 3-минутки 20-летний Мозес взвинтил темп и серией ударов повалил 37-летнего Уайта на канаты. Диллиан устоял, однако уже после следующего удара упал на канвас. Таким образом, Итаума завоевал второстепенный пояс WBO Inter-Continental.

В андеркарде шоу в Эр-Рияде также состоялся чемпионский бой супертяжей между хорватом Филипом Хрговичем (19–1, 14 КО) и британцем Дэвидом Аделейе (14–2, 13 КО). Поединок за титул WBO International завершился победой хорватского "Зверя" решением судей — 98-91, 99-90 (х2).

Отметим, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в хевивейте Усика (24-0, 15 КО) провести защиту титула против новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Команда украинца пока не подтвердила защиту титула и просит отсрочить переговоры. Кроме того, появилась информация о травме спины чемпиона, из-за чего Александру нужно больше времени на восстановление.

Напомним, в июле 2025 года Усик нокаутировал британца Даниеля Дюбуа, во второй раз став "абсолютом" в хевивейте. После боя Александр назвал потенциальных соперников, про Итауму чемпион не сказал ни слова.