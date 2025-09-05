В Австралии на месяц запретили футбол по уникальной причине

Редкие птицы поселились прямо на футбольном поле

В австралийской Джеррабомбере примерно на месяц закрыли футбольное поле. Виной всему птица ржанка, которая отложила яйца прямо на середине синтетического поля.

Об этом сообщает yahoo. Данный вид птиц находится под охраной, а переносить их яйца запрещено.

В Джеррабомбере отменили футбольный поединок местной команды после того, как прямо посреди игрового поля была сделана крошечная, но ценная находка. Пара ржанок поселилась на футбольной площадке, чтобы отложить яйца прямо в центральном круге. Власти маленького городка вблизи Канберры приняли решение на 28 дней закрыть площадку, а матчи местной команды перенести на другие поля.

Сначала на поле было 1 яйцо

Через некоторое время ржанка отложила уже три яйца

Яйца ржанок нельзя перемещать из-за того, что родители могут бросить свое потомство. Данный вид птиц известен тем, что может гнездиться в самых неподходящих местах. К примеру, в Австралии были замечены яйца птиц на крышах, игровых площадках и даже пляже. Примерно через 28 дней из яиц вылупятся птенцы, после чего ожидается, что ржанки покинут футбольное поле.

