Канело — Кроуфорд: видео боя

В Лас-Вегасе состоялся большой бой

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса. Возглавлял шоу чемпионский поединок Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО).

Кроуфорд, который поднялся в весе на две категории, добыл впечатляющую победу. Об этом сообщает "Телеграф".

37-летний Теренс преподал урок бокса действующему абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,203 кг). Американец отдал центр ринга сопернику, однако за счет скорости и работы ног вчистую перебоксировал именитого оппонента. Альварес пытался замедлить Кроуфорда ударами по корпусу, однако эта тактика не сработала. Почти после каждого размена Теренс выходил победителем. С этим согласились и судьи, отдавшие американцу победу единогласным решением — 116-112, 115-113 дважды.

Видео боя Канело — Кроуфорд

Напомним, в раннем андеркарде шоу Канело — Кроуфорд выступил известный украинский боксер Сергей Богачук. Украинец в реванше проиграл американцу Брэндону Адамсу. Ознакомиться со всеми результатами вечера бокса в Лас-Вегасе можно у нас на сайте.