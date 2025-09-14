Канело — Кроуфорд: відео бою

У Лас-Вегасі відбувся великий бій

У суботу, 13 вересня, у Лас-Вегасі (штат Невада, США) відбувся грандіозний вечір професійного боксу. Очолював шоу чемпіонський поєдинок Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (42-0, 31 КО).

Кроуфорд, який піднявся у вазі на дві категорії, здобув дивовижну перемогу. Про це повідомляє "Телеграф".

37-річний Теренс дав урок боксу чинному абсолютному чемпіону світу у другій середній вазі (до 76,203 кг). Американець віддав центр рингу супернику, проте за рахунок швидкості та роботи ніг начисто перебоксував іменитого опонента. Альварес намагався сповільнити Кроуфорда ударами по корпусу, проте ця тактика не спрацювала. Майже після кожного розміну Теренс виходив переможцем. З цим погодилися й судді, які віддали американцеві перемогу одноголосним рішенням — 116-112, 115-113 двічі.

Відео бою Канело — Кроуфорд

Нагадаємо, у ранньому андеркарді шоу Канело — Кроуфорд виступив відомий український боксер Сергій Богачук. Українець у реванші програв американцю Брендону Адамсу. Ознайомитись з усіма результатами вечора боксу у Лас-Вегасі можна у нас на сайті.