Известный украинский боксер проиграл "Пушке" (видео)

Украинец без шансов уступил опытному американцу

В субботу, 13 сентября, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит грандиозный вечер профи-бокса. Главным событием шоу станет "бой века" Сауль "Канело" Альварес (63-2-2, 39 KO) — Теренс "Бад" Кроуфорд (41-0, 31 КО).

В раннем андеркарде шоу выступил 30-летний украинец Сергей Богачук (26-3, 24 KO), который провел рейтинговый 10-раундовый поединок против американца Брэндона Адамса (26-4, 16 KO). Об этом сообщает "Телеграф".

Бой, который проходил в среднем весе (до 72,574 кг), завершился победой 36-летнего американца по прозвищу "Пушка". Все судьи отдали победу Адамсу — 99-91, 98-92, 98-92.

Полное видео боя Сергей Богачук — Брэндон Адамс

Отметим, Богачук и Адамс уже встречались на ринге. В 2021 году Брэндон одолел украинца техническим нокаутом в 8-м раунде. В том поединке Адамс был лишен 1 очка за удары ниже пояса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что официально бесплатная трансляция шоу Канело — Кроуфорд не планируется. Бой будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на нескольких платформах. Накануне "Телеграф" делился прогнозом букмекеров на это противостояние. К слову, Усик не согласен с букмекерами.