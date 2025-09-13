"Динамо" забросали ватой, а новичку киевлян устроили "теплый" прием (видео)

Владислав Блэнуцэ дебютировал за киевлян

В субботу, 13 сентября, "Оболонь" принимала "Динамо" в рамках 5-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2025/26. За Бело-синих в этой игре дебютировал румынский нападающий Владислав Блэнуцэ, который накануне угодил в скандал из-за пророссийских постов в соцсетях.

Присутствие румынского новичка на скамейке запасных столичной команды привела к серии скандалов на игре, которая состоялась в Киеве на "Оболонь-Арене". Об этом сообщает "Телеграф".

Во-первых, болельщики "Динамо" подготовили баннер: "Блэнуце — черт". Во вторых, уже на старте поединка группа фанатов забросали скамейку запасных Бело-синих ватой.

"Динамо" забросали ватой

Блэнуцэ появился на поле на 78-й минуте. Его выход сопровождался освистыванием со стороны болельщиков.

Добавим, что киевское дерби завершилось со счетом 2:2. За хозяев забивали Нестеренко и Устименко, а за гостей — Караваев и Мыхавко.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.

В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" впервые потеряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.