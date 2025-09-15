"На Кавказа за такое...": с российским борцом произошел пикантный скандал (видео)

Российский венгр распустил руки на мировом первенстве

На чемпионате мира по вольной борьбе в Загребе (Хорватия) российский венгр Исмаил Мусукаев ударил соперника, который "задел его честь". Инцидент произошел в поединке с японцем Йошиносуке Аояги.

Мусукаев в Instagram извинился перед соперником, а также попросил не брать с него пример. Кроме того, Исмаил объяснил мотивы своего поступка.

То, что произошло на ковре, – я этим не горжусь и никого не призываю к такому. Вы все наверняка знаете, что я миролюбивый человек, и без веской на то причины не повел бы себя так. Своими действиями он оскорбил меня и задел этим мою честь, что и повлекло за собой такие последствия. Ведь любого уважающего себя мужчину такое задело бы. Я не знаю, как они к такому относятся, но на Кавказе такое неприемлемо. Всем мира и добра. Исмаил Мусукаев

Отметим, во время схватки Аояги начал двигать тазом над соперником. Мусукаев, заподозрив неладное, тут же распустил руки и начал бить японца, в том числе локтем.

Позднее Исмаил и Йошиносуке пожали друг другу руки.

К слову, Мусукав также попросил пользователей не распространять видео с чемпионата мира, ведь ему на него "неприятно смотреть".

Справка: Исмаил Мусукаев — российский и венгерский борец вольного стиля, чемпион мира 2023 года, чемпион Европы 2022 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, неоднократный серебряный призер чемпионатов России. С 2019 года представляет сборную Венгрии.

