"На Кавказі за таке...": з російським борцем стався пікантний скандал (відео)
Російський угорець розпустив руки на світовій першості
На чемпіонаті світу з вільної боротьби у Загребі (Хорватія) російський угорець Ісмаїл Мусукаєв вдарив суперника, який "зачепив його честь". Інцидент стався у поєдинку з японцем Йошиносуке Аоягі.
Мусукаєв у Instagram вибачився перед суперником, а також попросив не брати з нього прикладу. Крім того, Ісмаїл пояснив мотиви свого вчинку.
Те, що сталося на килимі, – я цим не пишаюся і нікого не закликаю до такого. Ви всі знаєте, що я миролюбна людина, і без вагомої на те причини не поводився б так. Своїми діями він образив мене і зачепив цим мою честь, що й спричинило такі наслідки. Адже будь-якого чоловіка, що поважає себе, таке зачепило б. Я не знаю, як вони до такого ставляться, але на Кавказі таке неприйнятно. Усім миру та добра.
Зазначимо, під час бою Аоягі почав рухати тазом над суперником. Мусукаєв, запідозривши недобре, тут же розпустив руки й почав бити японця, зокрема ліктем.
Пізніше Ісмаїл та Йошиносуке потиснули один одному руки.
До слова, Мусукав також попросив користувачів не розповсюджувати відео з чемпіонату світу, адже йому на нього "неприємно дивитися".
Довідка: Ісмаїл Мусукаєв — російський та угорський борець вільного стилю, чемпіон світу 2023 року, чемпіон Європи 2022 року, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, неодноразовий срібний призер чемпіонатів Росії. З 2019 року представляє збірну Угорщини.
Раніше олімпійський чемпіон Парижа-2025 у греко-римській боротьбі Семен Новіков зі скандалом не потрапив у заявку збірної Болгарії на чемпіонат світу-2025 через роботу з російським тренером. До речі, уродженець Харкова у 2021 році вирішив представляти Болгарію через конкуренцію із Жаном Беленюком.