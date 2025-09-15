"На Кавказі за таке...": з російським борцем стався пікантний скандал (відео)

Російський угорець розпустив руки на світовій першості

На чемпіонаті світу з вільної боротьби у Загребі (Хорватія) російський угорець Ісмаїл Мусукаєв вдарив суперника, який "зачепив його честь". Інцидент стався у поєдинку з японцем Йошиносуке Аоягі.

Мусукаєв у Instagram вибачився перед суперником, а також попросив не брати з нього прикладу. Крім того, Ісмаїл пояснив мотиви свого вчинку.

Те, що сталося на килимі, – я цим не пишаюся і нікого не закликаю до такого. Ви всі знаєте, що я миролюбна людина, і без вагомої на те причини не поводився б так. Своїми діями він образив мене і зачепив цим мою честь, що й спричинило такі наслідки. Адже будь-якого чоловіка, що поважає себе, таке зачепило б. Я не знаю, як вони до такого ставляться, але на Кавказі таке неприйнятно. Усім миру та добра. Ісмаїл Мусукаєв

Зазначимо, під час бою Аоягі почав рухати тазом над суперником. Мусукаєв, запідозривши недобре, тут же розпустив руки й почав бити японця, зокрема ліктем.

Пізніше Ісмаїл та Йошиносуке потиснули один одному руки.

До слова, Мусукав також попросив користувачів не розповсюджувати відео з чемпіонату світу, адже йому на нього "неприємно дивитися".

Довідка: Ісмаїл Мусукаєв — російський та угорський борець вільного стилю, чемпіон світу 2023 року, чемпіон Європи 2022 року, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, неодноразовий срібний призер чемпіонатів Росії. З 2019 року представляє збірну Угорщини.

Раніше олімпійський чемпіон Парижа-2025 у греко-римській боротьбі Семен Новіков зі скандалом не потрапив у заявку збірної Болгарії на чемпіонат світу-2025 через роботу з російським тренером. До речі, уродженець Харкова у 2021 році вирішив представляти Болгарію через конкуренцію із Жаном Беленюком.