Скандальный футболист "Динамо" перевел всю зарплату ВСУ (видео)

Он полностью всю первую свою зарплату перечислил в ВСУ? Да. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?" Он говорит: "Я сам решил так сделать.

Я ни в коем случае не оправдываю его. Если ты едешь в такую ​​страну, как минимум ты должен удалить эти все видео н***й из своих соцсетей, и чтобы их и близко там не было. Но да, он сам принял такое решение и отправил всю свою первую заработную плату в ВСУ.