Скандальный футболист "Динамо" перевел всю зарплату ВСУ (видео)
Игрок пытается повлиять на мнение болельщиков
Центральный защитник "Динамо" Кристиан Биловар рассказал, как в команде относятся к румынскому новичку команды Владиславу Блэнуцэ. Накануне форвард угодил в скандал из-за пророссийских публикаций в соцсетях.
Что нужно знать:
- "Динамо" подписало Блэнуцэ в начале сентября 2025 года
- Сразу после громкого трансфера в соцсетях игрока и его жены обнаружили пророссийские публикации
- Фанаты "Динамо" встретили Владислава серией протестов
- Биловар рассказал, что Блэнуцэ всю свою первую зарплату перевел ВСУ
Соответствующий комментарий Биловара приводит YouTube-канал "Денис Бойко". По словам Биловара, Блэнуцэ перевел всю свою первую зарплату на ВСУ, причем сделать это игрок решил сам.
Он полностью всю первую свою зарплату перечислил в ВСУ? Да. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?" Он говорит: "Я сам решил так сделать.
Я ни в коем случае не оправдываю его. Если ты едешь в такую страну, как минимум ты должен удалить эти все видео н***й из своих соцсетей, и чтобы их и близко там не было. Но да, он сам принял такое решение и отправил всю свою первую заработную плату в ВСУ.
Отметим, "Динамо" заплатило за Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий получает 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. Форвард провел за "Динамо" 6 матчей, голевыми действиями не отмечался.
Напомним, ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока. В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали Блэнуцэ яйцами.