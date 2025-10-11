Легенда спорта внезапно пожалел россиян: "больно видеть, как их наказывают"

Бывший биатлонист сейчас отвечает за права атлетов в мировом спорте

Многократный олимпийский чемпион по биатлону, представитель комиссии спортсменов в МОК (Международный олимпийский комитет) Мартен Фуркад признался, что сочувствует российским спортсменам. Биатлонисты из РФ отстранены от международных стартов из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Что нужно знать

Мартен Фуркад пожалел российских спортсменов

Российские атлеты отстранены от международных соревнований во многих видах спорта

В сети раскритиковали француза, напомнив ему о преступлениях россиян в Украине

Соответствующий комментарий Фуркада приводит ski-nordique.net. По его словам, российские спортсмены не виноваты в действиях российской власти.

Это очень деликатная тема. Мы живем в обществе, которое больше не терпит компромиссов и нюансов. С одной стороны, мы решительно осуждаем Россию, с другой – сочувствуем спортсменам, которые не несут ответственности за политические решения. Моя ответственность в МОК заключается в защите спортсменов. Мне больно видеть, как их наказывают на протяжении многих лет. На их месте я был бы раздавлен из-за того, что наказан за действия моих руководителей. Мартен Фуркад

В сети раскритиковали слова Фуркада. Пользователи задаются вопросом, а не жалко ли Фуркаду украинцев, которые погибли на войне.

Справка: Мартен Фуркад — французский биатлонист, шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Примечательно, что последнее свое олимпийское "золото" француз получил после окончания судебного процесса над россиянином Евгением Устюговым, в результате чего Мартен стал олимпийским чемпионом Ванкувера (2010-й год). К слову, в РФ оскорбляли Фуркада после этого.

Напомним, в МОК решили допустить РФ к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже (нейтральный статус и другие ограничения). Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпийских играх в Италии в биатлоне.