Легенда спорта внезапно пожалел россиян: "больно видеть, как их наказывают"
Бывший биатлонист сейчас отвечает за права атлетов в мировом спорте
Многократный олимпийский чемпион по биатлону, представитель комиссии спортсменов в МОК (Международный олимпийский комитет) Мартен Фуркад признался, что сочувствует российским спортсменам. Биатлонисты из РФ отстранены от международных стартов из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.
Соответствующий комментарий Фуркада приводит ski-nordique.net. По его словам, российские спортсмены не виноваты в действиях российской власти.
Это очень деликатная тема. Мы живем в обществе, которое больше не терпит компромиссов и нюансов.
С одной стороны, мы решительно осуждаем Россию, с другой – сочувствуем спортсменам, которые не несут ответственности за политические решения.
Моя ответственность в МОК заключается в защите спортсменов. Мне больно видеть, как их наказывают на протяжении многих лет. На их месте я был бы раздавлен из-за того, что наказан за действия моих руководителей.
В сети раскритиковали слова Фуркада. Пользователи задаются вопросом, а не жалко ли Фуркаду украинцев, которые погибли на войне.
Справка: Мартен Фуркад — французский биатлонист, шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Примечательно, что последнее свое олимпийское "золото" француз получил после окончания судебного процесса над россиянином Евгением Устюговым, в результате чего Мартен стал олимпийским чемпионом Ванкувера (2010-й год). К слову, в РФ оскорбляли Фуркада после этого.
Напомним, в МОК решили допустить РФ к Олимпиаде-2026 по тем же правилам, которые действовали на Играх в Париже (нейтральный статус и другие ограничения). Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпийских играх в Италии в биатлоне.