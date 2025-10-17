Путинский "губошлеп" оскорбил друга Украины
В РФ не довольны высказыванием известного спортсмена
Российский пропагандист Дмитрий Губерниев обвинил олимпийского чемпиона по биатлону Себастьяна Самуэльссона в лицемерии. Накануне швед возмутился восстановлением прав и привилегий паралимпийских комитетов России (ПКР) и Беларуси (ПКБ).
Что нужно знать:
- Самуэльссон выступил против возвращения РФ в международный паралимпийский спорт
- Губерниев оскорбил шведского биатлониста
- Пропагандист имеет прозвище "Губошлеп" и прислуживает Кремлю
Соответствующий комментарий Губерниева приводит vseprosport.ru. Дмитрий назвал шведского биатлониста "конченным дерь*ом".
Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченное bullshit (один из вариантов перевода с английского – "дерьмо").
Что касается того, будет ли он контактировать с нашими после возвращения России, то вообще по*иг. Думаю, что к тому моменту он женится на Грете Тунберг, и они вместе поплывут с экспедицией в Израиль. Выкинут все свои айфоны в море и будут рассказывать, как они топят за окружающую среду. А еще лицемерно расскажут, как с ними обращается израильская военщина. Поэтому еще раз повторю – Самуэльссон, ты – bullshit.
Накануне Самуэльссон доходчиво объяснил, почему нельзя пускать россиян на Игры и Паралимпиаду.
Мне это кажется очень странным, я вообще этого не понимаю. Такое впечатление, что Паралимпийские игры проверяют границы дозволенного и надеются на какое-то более широкое признание.
Вы бросаете их (спортсменов) и проверяете, какая будет реакция. У меня такое ощущение.
Ничего не изменилось. И если вы в долгосрочной перспективе не придерживаетесь установленных вами же ограничений, они бессмысленны.
Очень веский аргумент, который не звучит в общих дебатах – это олимпийское перемирие. Россия нарушала его трижды: в 2008-м, 2014-м и в 2022 году. Если они собираются выступать сейчас, то снова нарушат олимпийское перемирие.
Губерниев является ярым поклонником президента РФ Владимира Путина. Он даже вел знаменитый "шабаш в Москве" в марте 2022 года. К слову, Губерниев признавался, что его в школе называли "Губошлепом". Сейчас он гордо называет себя "Губошлепом всея Руси".
Самуэльссон, в свою очередь, активно поддерживает Украину и выступает против возвращения РФ в международный спорт, пока в Украине идет война.
Отметим, предварительно, представители РФ и Беларуси выступят на Паралимпиаде-2026 в Италии. Что касается Олимпийских игр, то РФ и Беларусь будет представлена на соревнованиях исключительно в нейтральном статусе. Некоторые федерации не пустят представителей стран-агрессоров на Игры.