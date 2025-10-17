Путинский "губошлеп" оскорбил друга Украины

Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что он конченное bullshit (один из вариантов перевода с английского – "дерьмо").

Что касается того, будет ли он контактировать с нашими после возвращения России, то вообще по*иг. Думаю, что к тому моменту он женится на Грете Тунберг, и они вместе поплывут с экспедицией в Израиль. Выкинут все свои айфоны в море и будут рассказывать, как они топят за окружающую среду. А еще лицемерно расскажут, как с ними обращается израильская военщина. Поэтому еще раз повторю – Самуэльссон, ты – bullshit.