"Ублюдки": тренер сборной Украины эмоционально высказался о демарше игроков (видео)

Национальная команда Украины по баскетболу пытается попасть на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис трогательно прокомментировал победу над Словакией в преквалификации на чемпионат мира-2027. Латвийский специалист также затронул тему украинских игроков НБА, которые проигнорировали вызов в национальную команду.

Соответствующий комментарий Багатскиса приводит пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ). Айнарс был очень эмоционален на пресс-конференции по сле игры.

Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей. Действительно, я бы сказал, что хочется как можно скорее вернуться, потому что для этих ребят… Извините за мои эмоции. Да, эти ребята посвящают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, сражаются. Некоторые, извините, ублюдки… Не приезжают в сборную. Айнарс Багатскис

Добавим, что сборная Украины стартовала в преквалификации на ЧМ-2027 с поражения от Швейцарии — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17). Затем наша команда обыграла Словакию — 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19). Самым результативным игроком матча стал украинский защитник Иссуф Санон с 23 очками.

Видео матча Украина - Словакия

