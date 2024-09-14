Украинская олимпийская чемпионка Парижа поделилась пикантным снимком

Спортсменка поздравила всех с Международным днем фехтования

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа (командная сабля) Елена Кравацкая в честь Международного дня фехтования поделилась с болельщиками горячим фото. Елена в составе сборной Украины принесла стране золотую медаль на Играх во Франции.

Соответствующий снимок Кравацкая разместила на своей странице в Instagram. Саблистка позировала вместе со своим оружием, позабыв об остальной экипировке.

"Все, кто занимается этим видом спорта, знают, что фехтование – это не только о спорте, но и о силе духа, выдержке и вере в себя.

Фехтование стало моей жизнью, и я искренне хочу, чтобы и вы почувствовали магию этого благородного и красивого дела. Каждое движение, каждый удар, каждый укол – это шаг не только к победе над соперником, но и над собой", — написала спортсменка.

"Пожар", "Опасная", "Какая вы красивая и невероятная", "Фото — техническая победа", — в сети с восторгом восприняли фото Елены.

До этого саблистка также баловала своих подписчиков яркими фотосессиями.

Напомним, сборная Украины по фехтованию на саблях (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова) в финале олимпийского командного турнира в Париже со счетом 45:42 победила команду Южной Кореи. После успеха спортсменки признались, что не до конца осознали, что произошло. Достижение украинских саблисток оценил президент Украины Владимир Зеленский и не только.