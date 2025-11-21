Мстила за Харків: у Росії влаштували судилище над чемпіонкою України

Спортсменка зізналася у "злочинах", проте не вважає себе винною з морального боку

У п’ятницю, 21 листопада, у Москві (Росія) винесли вирок громадянці РФ, чемпіонці України-2021 з паверліфтингу Юлії Лемещенко. Її звинувачували у держзраді, навчанні тероризму, диверсії та підготовці теракту.

Що потрібно знати:

Лемещенко переїхала з Воронежа до Харкова у 2014 році

У 2021 році Юлія виграла чемпіонат України з паверліфтингу

За версією російських слідчих, Лемещенко вела підривну діяльність у РФ

Російський суд визнав спортсменку винною у державній зраді

Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив спортсменку до 19 років колонії, повідомляє zona.media. Юлія виступила з останнім словом, заявивши, що нескінченно любить Харків.

Я не є громадянкою тієї країни, за яку я вирішила боротися, але я вважаю Україну своїм домом. Я люблю цю країну, я дуже люблю Харків. Юлія Лемещенко

Юлія Лемещенко

Лемещенко у 2014 році разом із чоловіком та сином переїхала з російського Воронежа в український Харків. В Україні вона зайнялася паверліфтингом і у 2021 році стала чемпіонкою країни. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Юлія особисто побачила, як РФ знищує місто та вбиває людей. Спортсменка поїхала до Німеччини, але у 2023 році повернулася, щоб приєднатися до легіону "Свобода Росії", але лише пройшла співбесіду.

2024 року вона переїхала до Києва, де пройшла навчання зі стрільби, управлінню безпілотниками та виготовленню вибухівки. У серпні того ж року Юлія через Грузію повернулася до Воронежа, де, за версією російських слідчих, сама виготовила близько 10 кілограмів вибухівки. У жовтні вона підірвала опори лінії електропередач під Санкт-Петербургом, після чого почала вести стеження за командиром воронезької авіабази, полковником Олексієм Лободою, який керував ударами по Харкову.

Олексій Лобода

Я боронила свій дім. Старий Оскол домом своїм не вважаю. Мій дім — Харків! Юлія Лемещенко

Юлія Лемещенко

У січні 2025 року, ведучи спостереження за Лободою, Лемещенко зібрала ще дві вибухівки. Невдовзі після цього її затримали росіяни. Під тиском і погрозами ФСБ вона визнала всі обвинувачення, проте зазначила, що "з морального боку" винною себе не вважає. Юлія попросила включити її до списку на обмін.

Юлія Лемещенко

