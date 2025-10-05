Лига чемпионов по-новому: в футболе грядут большие изменения

Главный клубный турнир Европы по футболу ожидает очередная реформа

Формат Лиги чемпионов УЕФА может вновь измениться. Соревнования лишь во второй раз проходят в обновленном формате без групп.

О реформе в ЛЧ сообщает cope.es. По информации источника, УЕФА и Суперлига, которая планировала сделать свой супертурнир, ведут переговоры.

Сообщается, что стороны договорились о проведении турнира под названием Champions League (Лига чемпионов) с таким же количеством участников, как сейчас (36). Однако вместо одного общего этапа ожидается введение двух. В первом дивизионе будут играть 18 сильнейших клубов Европы, а во втором — остальные команды. После 8 туров первые 8 команд из первой лиги проходят в 1/8 финала напрямую. Вопрос о выходе оставшихся 16 команд в 1/16 финала еще находится на стадии обсуждения. Квалификация на турнир останется без изменений.

Таким образом именитые клубы будут проводить игры с такими же грандами намного чаще, чем сейчас. Это позволит повысить доходы от ТВ-трансляций. Кроме того, ожидается, что УЕФА создаст собственную платформу для просмотра поединков.

Справка: Суперлига — проект планируемого ежегодного соревнования по футболу, в котором должны принять участие определенное число европейских клубов. Из-за сопротивления УЕФА турнир так и остался на бумаге.

