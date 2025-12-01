Укр

"Был героем, а стал никем": как трагическое ДТП с участием легенды "Динамо" Мунтяна изменило его жизнь

Галина Струс
Владимир Мунтян умер после продолжительной болезни
Владимир Мунтян умер после продолжительной болезни. Фото ФК Динамо (Киев)

Эта смертельная авария стала переломным моментом в его жизни

Владимир Мунтян — легендарный футболист киевского "Динамо". В понедельник, 1 декабря, стало известно, что он умер на 79-м году жизни. В судьбе выдающегося футболиста были и невероятные взлеты, но также были падения.

"Телеграф" рассказывает, что известно о смертельной ДТП, участником которой был Владимир Мунтян, и как это повлияло на его жизнь.

Владимир Мунтян и трагическое ДТП

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием Владимира Мунтяна произошло через год после окончания его профессиональной карьеры. Долгое время подробности этого инцидента замалчивались. Было известно только то, что экс-футболист ехал на "Жигулях", столкнулся с троллейбусом и в результате погибла девушка, которая сидела на пассажирском сидении спереди. Также в машине сзади была супружеская пара, они получили травмы.

Владимир Мунтян в молодости

Свое мнение об этой аварии рассказал спустя годы экс-игрок "Динамо" Виктор Серебряников. По его словам, они ехали в дождливую погоду, попали в яму и машину закрутило, как на льду. Мунтян потерял управление и ударился боком в троллейбус.

Ехали в дождик по Красноармейской мимо троллейбусного парка, а там яма на дороге. Надо притормаживать. А он гнал. Машину раскрутило, как на льду. Правой стороной, где девушка сидела, бросило на троллейбус. Она погибла

Виктор Серебряников

Владимир Мунтян

Это происшествие стало переломным моментом в жизни Мунтяна. Он и сам сильно пострадал и несколько недель лежал в больнице. Против него завели уголовное дело, забрали партийный билет, лишили некоторых наград и лишили звания капитана МВД.

Был героем, а стал никем

говорил Мунтян

Однако спустя полгода дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. А он со временем вернулся в большой футбол, но уже как тренер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в молодости выглядел Владимир Мунтян. Он был одним из величайших футболистов "Динамо" в истории.

