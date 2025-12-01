"Был героем, а стал никем": как трагическое ДТП с участием легенды "Динамо" Мунтяна изменило его жизнь

Эта смертельная авария стала переломным моментом в его жизни

Владимир Мунтян — легендарный футболист киевского "Динамо". В понедельник, 1 декабря, стало известно, что он умер на 79-м году жизни. В судьбе выдающегося футболиста были и невероятные взлеты, но также были падения.

"Телеграф" рассказывает, что известно о смертельной ДТП, участником которой был Владимир Мунтян, и как это повлияло на его жизнь.

Владимир Мунтян и трагическое ДТП

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием Владимира Мунтяна произошло через год после окончания его профессиональной карьеры. Долгое время подробности этого инцидента замалчивались. Было известно только то, что экс-футболист ехал на "Жигулях", столкнулся с троллейбусом и в результате погибла девушка, которая сидела на пассажирском сидении спереди. Также в машине сзади была супружеская пара, они получили травмы.

Свое мнение об этой аварии рассказал спустя годы экс-игрок "Динамо" Виктор Серебряников. По его словам, они ехали в дождливую погоду, попали в яму и машину закрутило, как на льду. Мунтян потерял управление и ударился боком в троллейбус.

Ехали в дождик по Красноармейской мимо троллейбусного парка, а там яма на дороге. Надо притормаживать. А он гнал. Машину раскрутило, как на льду. Правой стороной, где девушка сидела, бросило на троллейбус. Она погибла Виктор Серебряников

Это происшествие стало переломным моментом в жизни Мунтяна. Он и сам сильно пострадал и несколько недель лежал в больнице. Против него завели уголовное дело, забрали партийный билет, лишили некоторых наград и лишили звания капитана МВД.

Был героем, а стал никем говорил Мунтян

Однако спустя полгода дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. А он со временем вернулся в большой футбол, но уже как тренер.

