"Був героєм, а став ніким": як трагічна ДТП за участю легенди "Динамо" Мунтяна змінила його життя

Ця смертельна аварія стала переломним моментом у житті

Володимир Мунтян — легендарний футболіст київського "Динамо". У понеділок, 1 грудня, стало відомо, що він помер на 79-му році життя. У долі видатного футболіста були й неймовірні злети, але також були падіння.

"Телеграф" розповідає, що відомо про смертельну ДТП, учасником якої був Володимир Мунтян, і як це вплинуло на його життя.

Володимир Мунтян і трагічна ДТП

Трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю Володимира Мунтяна сталася через рік після закінчення його професійної кар’єри. Довгий час подробиці цього інциденту замовчувалися. Було відомо лише те, що ексфутболіст їхав "Жигулями", зіткнувся з тролейбусом і в результаті загинула дівчина, яка сиділа на пасажирському сидінні спереду. Також у машині позаду була подружня пара, вони зазнали травм.

Свою думку про цю аварію розповів через роки ексгравець "Динамо" Віктор Серебряніков. За його словами, вони їхали в дощову погоду, потрапили в яму і машину закрутило, як на льоду. Мунтян втратив керування та вдарився боком у тролейбус.

Їхали в дощ Червоноармійською повз тролейбусний парк, а там яма на дорозі. Треба пригальмовувати. А він гнав. Машину розкрутило, як на льоду. Правою стороною, де дівчина сиділа, кинуло на тролейбус. Вона загинула Віктор Серебряніков

Ця подія стала переломним моментом у житті Мунтяна. Він сам сильно постраждав і кілька тижнів лежав у лікарні. Проти нього порушили кримінальну справу, забрали партійний квиток, позбавили деяких нагород та позбавили звання капітана МВС.

Був героєм, а став ніким говорив Мунтян

Проте за півроку справу закрили через відсутність складу злочину. А він згодом повернувся до великого футболу, але вже як тренер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав Володимир Мунтян. Він був одним із найбільших футболістів "Динамо" в історії.