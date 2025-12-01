Рус

"Був героєм, а став ніким": як трагічна ДТП за участю легенди "Динамо" Мунтяна змінила його життя

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Мунтян помер після тривалої хвороби Новина оновлена 01 грудня 2025, 16:42
Володимир Мунтян помер після тривалої хвороби. Фото ФК Динамо (Київ)

Ця смертельна аварія стала переломним моментом у житті

Володимир Мунтян — легендарний футболіст київського "Динамо". У понеділок, 1 грудня, стало відомо, що він помер на 79-му році життя. У долі видатного футболіста були й неймовірні злети, але також були падіння.

"Телеграф" розповідає, що відомо про смертельну ДТП, учасником якої був Володимир Мунтян, і як це вплинуло на його життя.

Володимир Мунтян і трагічна ДТП

Трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю Володимира Мунтяна сталася через рік після закінчення його професійної кар’єри. Довгий час подробиці цього інциденту замовчувалися. Було відомо лише те, що ексфутболіст їхав "Жигулями", зіткнувся з тролейбусом і в результаті загинула дівчина, яка сиділа на пасажирському сидінні спереду. Також у машині позаду була подружня пара, вони зазнали травм.

Володимир Мунтян у молодості

Свою думку про цю аварію розповів через роки ексгравець "Динамо" Віктор Серебряніков. За його словами, вони їхали в дощову погоду, потрапили в яму і машину закрутило, як на льоду. Мунтян втратив керування та вдарився боком у тролейбус.

Їхали в дощ Червоноармійською повз тролейбусний парк, а там яма на дорозі. Треба пригальмовувати. А він гнав. Машину розкрутило, як на льоду. Правою стороною, де дівчина сиділа, кинуло на тролейбус. Вона загинула

Віктор Серебряніков

Володимир Мунтян

Ця подія стала переломним моментом у житті Мунтяна. Він сам сильно постраждав і кілька тижнів лежав у лікарні. Проти нього порушили кримінальну справу, забрали партійний квиток, позбавили деяких нагород та позбавили звання капітана МВС.

Був героєм, а став ніким

говорив Мунтян

Проте за півроку справу закрили через відсутність складу злочину. А він згодом повернувся до великого футболу, але вже як тренер.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у молодості виглядав Володимир Мунтян. Він був одним із найбільших футболістів "Динамо" в історії.

Теги:
#ДТП #Володимир Мунтян #Динамо