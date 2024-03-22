"Главное — любовь к жизни": легенде украинского тенниса исполнилось 100 лет

Спортсмен вынужден отмечать юбилей не на родине из-за войны

В пятницу, 22 марта, знаменитому украинскому теннисисту Леониду Яковлевичу Станиславскому исполнилось 100 лет. В прошлом году он принял участие в матче за Украину, который проходил в рамках Australian Open-2023.

Юбилей застал Станиславского в Турции, где спортсмен-ветеран посетил мировое первенство ITF. Организаторы поздравили украинца со столетием, передает БТУ.

Леонид Яковлевич родился в Харькове 22 марта 1924 года и более 60 лет своей жизни отдал теннису. Станиславский, будучи действующим теннисистом, является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса как самый возрастной игрок, участвующий в соревнованиях. А в 2017 году он был включен в книгу рекордов Украины как "теннисист самого почтенного возраста".

"Главное — любовь к жизни. Я люблю жизнь! А жизнь для меня — это теннис. А секрет… Нормальный образ жизни, нормальное питание. Ни с кем не ссориться, заниматься спортом, делать утреннюю гимнастику", — раскрыл секрет своего долголетия Станиславский.

Из-за постоянных ударов РФ по Харькову Леонид Яковлевич на данный момент живет и тренируется в Литве. 100-летний теннисист пока не собирается прощаться с большим спортом.

Напомним, вторая ракетка Украины Марта Костюк дошла до полуфинала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Там Марта напомнила миру о войне в Украине.