У Шакіри з’явився конкурент: зірка Боллівуду представила новий гімн ЧС-2026 (відео)

Канадська співачка посперечається з колумбійкою за звання головного хіта ЧС-2026

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) випустила офіційну пісню чемпіонату світу-2026. Композиція Siir Siir стала однією з найбільш популярних тематичних композицій.

Що потрібно знати

ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці

ФІФА підготувала 18 офіційних пісень для Мундіалю

Шакіра та Нора Фатехі викотили хіти

За день Siir Siir переглянули на YouTube понад 30 млн разів. Виконують хіт канадська актриса, співачка, танцівниця, фотомодель та зірка Боллівуду Нора Фатехі, французький виконавець Vegedream та американський продюсер Sanjoy, повідомляє "Телеграф".

Пісня миттєво стала світовим хітом. Її музичне відео встановило історичний рекорд на YouTube, набравши мільйони переглядів за першу добу та ставши одним із найуспішніших дебютів серед усіх футбольних гімнів. Зазначимо, слово Siir прийшло з марокканського футбольного сленгу. Місцеві уболівальники використовують його як кричалку, яка перекладається як "Вперед!"

Зазначимо, 23 травня колумбійська співачка Шакіра у колаборації з нігерійським суперхітмейкером Burna Boy випустила кліп на пісню Dai Dai. Композицію вже прослухали понад 100 млн разів. Очікується, що саме пісня Шакіри стане головним хітом ЧС-2026, проте хіт Нори Фатехі, напевно, складе їй конкуренцію.

Цікаво, що і пісня Шакіри, і хіт Фатехі потрапили до офіційного альбому ФІФА ЧС-2026. У ньому присутні 18 композицій.

Додамо, що Шакіра вже робила композиції спеціально до чемпіонатів світу з футболу. Її Waka Waka, присвячена ЧС-2010, стала міжнародним хітом, а La La La гімном ЧС-2014.

Зазначимо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з повним календарем та розкладом турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.