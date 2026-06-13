Прекрасная Лили: в Формуле-1 появилась своя "принцесса" (фото)
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Девушка своей естественной красотой покорила фанатов Королевских гонок
В этот уик-энд в Испании проходит Гран-при Барселоны Формулы-1. В боксах команды "Макларен" камеры поймали красивую девушку в специальных наушниках.
Что нужно знать
- Барселона принимает Гран-при Формулы-1
- В трансляцию гоночного уик-энда попала Лили Знаймер
- Девушка хочет связать свою жизнь с F1
Ею оказалась британка Лили Знаймер, девушка австралийского пилота "Макларена" Оскара Пиастри. Об этом сообщает "Телеграф".
Лили в последнее время стала настоящей звездой Формулы-1. Операторы часто ловят ее в кадр, а болельщики уже придумали ей прозвище — "Прекрасная Лили".
lily is so princess coded 🥺 pic.twitter.com/WgEjRX17qA— cee (@norpastrys) June 12, 2026
Фанаты в восторге от Лили, которая очень отличается от типичных подруг гонщиков F1. У Знаймер закрыты соцсети и она разбирается в автоспорте не хуже своего бойфренда — ее мечта стать инженером в Королевских гонках.
Добавим, что Оскар и Лили познакомились в школе Хартфорда (Великобритания) и уже 7 лет вместе.
Ранее хорватская супермодель Ивана Кнолль засветилась на этапе Формулы-1 в Майами (США). Девушка случайно попала в прямую трансляцию гоночного уик-энда, а видео с ней завирусилось в сети.