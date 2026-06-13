Укр

Прекрасная Лили: в Формуле-1 появилась своя "принцесса" (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Лили Знаймер Новость обновлена 13 июня 2026, 14:02
Лили Знаймер. Фото Getty Images

Девушка своей естественной красотой покорила фанатов Королевских гонок

В этот уик-энд в Испании проходит Гран-при Барселоны Формулы-1. В боксах команды "Макларен" камеры поймали красивую девушку в специальных наушниках.

Что нужно знать

  • Барселона принимает Гран-при Формулы-1
  • В трансляцию гоночного уик-энда попала Лили Знаймер
  • Девушка хочет связать свою жизнь с F1

Ею оказалась британка Лили Знаймер, девушка австралийского пилота "Макларена" Оскара Пиастри. Об этом сообщает "Телеграф".

Лили в последнее время стала настоящей звездой Формулы-1. Операторы часто ловят ее в кадр, а болельщики уже придумали ей прозвище — "Прекрасная Лили".

Фанаты в восторге от Лили, которая очень отличается от типичных подруг гонщиков F1. У Знаймер закрыты соцсети и она разбирается в автоспорте не хуже своего бойфренда — ее мечта стать инженером в Королевских гонках.

Добавим, что Оскар и Лили познакомились в школе Хартфорда (Великобритания) и уже 7 лет вместе.

Оскар Пиастри и Лили Знаймер
Оскар Пиастри и Лили Знаймер/Фото: Getty Images
Оскар Пиастри и Лили Знаймер
Оскар Пиастри и Лили Знаймер/Фото: Getty Images
Лили Знаймер
Лили Знаймер/Фото: Getty Images
Лили Знаймер
Лили Знаймер/Фото: Getty Images
Лили Знаймер
Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Ранее хорватская супермодель Ивана Кнолль засветилась на этапе Формулы-1 в Майами (США). Девушка случайно попала в прямую трансляцию гоночного уик-энда, а видео с ней завирусилось в сети.

Теги:
#Автоспорт #Формула-1