Прекрасная Лили: в Формуле-1 появилась своя "принцесса" (фото)

Девушка своей естественной красотой покорила фанатов Королевских гонок

В этот уик-энд в Испании проходит Гран-при Барселоны Формулы-1. В боксах команды "Макларен" камеры поймали красивую девушку в специальных наушниках.

Что нужно знать

Барселона принимает Гран-при Формулы-1

В трансляцию гоночного уик-энда попала Лили Знаймер

Девушка хочет связать свою жизнь с F1

Ею оказалась британка Лили Знаймер, девушка австралийского пилота "Макларена" Оскара Пиастри. Об этом сообщает "Телеграф".

Лили в последнее время стала настоящей звездой Формулы-1. Операторы часто ловят ее в кадр, а болельщики уже придумали ей прозвище — "Прекрасная Лили".

lily is so princess coded 🥺 pic.twitter.com/WgEjRX17qA — cee (@norpastrys) June 12, 2026

Фанаты в восторге от Лили, которая очень отличается от типичных подруг гонщиков F1. У Знаймер закрыты соцсети и она разбирается в автоспорте не хуже своего бойфренда — ее мечта стать инженером в Королевских гонках.

Добавим, что Оскар и Лили познакомились в школе Хартфорда (Великобритания) и уже 7 лет вместе.

Оскар Пиастри и Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Оскар Пиастри и Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Лили Знаймер/Фото: Getty Images

Ранее хорватская супермодель Ивана Кнолль засветилась на этапе Формулы-1 в Майами (США). Девушка случайно попала в прямую трансляцию гоночного уик-энда, а видео с ней завирусилось в сети.