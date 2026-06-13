Прекрасна Лілі: у Формулі-1 з’явилася своя "принцеса" (фото)

Дівчина своєю природною красою підкорила фанатів Королівських перегонів

Цього вікенду в Іспанії проходить Гран-прі Барселони Формули-1. У боксах команди "Макларен" камери спіймали гарну дівчину у спеціальних навушниках.

Що потрібно знати

Барселона приймає Гран-прі Формули-1

У трансляцію гоночного вікенду потрапила Лілі Знаймер

Дівчина хоче пов’язати своє життя з F1

Нею виявилася британка Лілі Знаймер, дівчина австралійського пілота "Макларена" Оскара Піастрі. Про це повідомляє "Телеграф".

Лілі останнім часом стала справжньою зіркою Формули-1. Оператори часто ловлять її в кадр, а вболівальники вже вигадали їй прізвисько — "Прекрасна Лілі".

lily is so princess coded 🥺 pic.twitter.com/WgEjRX17qA — cee (@norpastrys) June 12, 2026

Фанати захоплені Лілі, яка дуже відрізняється від типових подруг гонщиків F1. У Знаймер закриті соцмережі й вона розбирається в автоспорті не гірше за свого бойфренда — її мрія стати інженером у Королівських перегонах.

Додамо, що Оскар та Лілі познайомилися у школі Хартфорда (Велика Британія) і вже 7 років разом.

Оскар Піастрі та Лілі Знаймер/Фото: Getty Images

Оскар Піастрі та Лілі Знаймер/Фото: Getty Images

Лілі Знаймер/Фото: Getty Images

Лілі Знаймер/Фото: Getty Images

Лілі Знаймер/Фото: Getty Images

Раніше хорватська супермодель Івана Кнолль засвітилася на етапі Формули-1 у Маямі (США). Дівчина випадково потрапила у пряму трансляцію гоночного вікенду, а відео з нею завірусилося в мережі.