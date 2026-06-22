Футболисты стали жертвами нового правила на ЧМ-2026

Теперь игрокам придется терпеть боль

Сборная Бельгии стала жертвой нового правила футбола на чемпионате мира-2026. Левый вингер бельгийцев Леандро Троссард в матче против Ирана не получил медицинской помощи после жесткого столкновения с соперником.

Что нужно знать

Бельгия и Иран сыграли вничью — 0:0

Троссард получил повреждение, но остался без медицинской помощи

Бельгийцы остановили выход врачей на поле из-за нового правила в футболе

Дело в том, что согласно новому протоколу Международной федерации футбола (ФИФА), игрок обязан на минуту покинуть поле, если ему была оказана медицинская помощь (правило не касается вратарей). Об этом сообщает "Телеграф".

El rastro de los tacos en la pierna de Trossard 😯



El árbitro argentino Darío Herrera no sacó tarjeta al jugador de Irán 👀#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W96138np9p — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 21, 2026

Леандро Троссард/Фото: Getty Images

Леандро Троссард/Фото: Getty Images

В начале второго тайма соперник шипами прошелся по ноге Леандро. Троссард более минуты лежал на газоне, кривляясь от боли, однако так и не дождался врачей. Сами бельгийцы не дали медицинскому персоналу подойти к своему футболисту, чтобы не остаться в меньшинстве. ФИФА внедрило данное правило, чтобы бороться с затягиванием времени.

Видеообзор матча Бельгия — Иран. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.