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Футболісти стали жертвами нового правила на ЧС-2026

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Леандро Троссард Новина оновлена 22 червня 2026, 12:17
Леандро Троссард. Фото Getty Images

Тепер гравцям доведеться терпіти біль

Збірна Бельгії стала жертвою нового правила футболу на чемпіонаті світу-2026. Лівий вінгер бельгійців Леандро Троссард у матчі проти Ірану не отримав медичної допомоги після жорсткого зіткнення із суперником.

Що потрібно знати

  • Бельгія та Іран зіграли внічию — 0:0
  • Троссард зазнав ушкодження, але залишився без медичної допомоги
  • Бельгійці зупинили вихід лікарів на поле через нове правило у футболі

Річ у тім, що згідно з новим протоколом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), гравець зобов’язаний на хвилину залишити поле, якщо йому надали медичну допомогу (правило не стосується воротарів). Про це повідомляє "Телеграф".

Леандро Троссард
Леандро Троссард/Фото: Getty Images
Леандро Троссард
Леандро Троссард/Фото: Getty Images

На початку другого тайму суперник шипами пройшовся по нозі Леандро. Троссард понад хвилину лежав на газоні, кривлячись від болю, проте так і не дочекався лікарів. Самі бельгійці не дали медичному персоналу підійти до свого футболіста, щоб не залишитись у меншості. ФІФА запровадило це правило, щоб боротися із затягуванням часу.

Відеоогляд матчу Бельгія — Іран. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.

Теги:
#Футбол #Збірна Ірану #Збірна Бельгії #ЧС-2026