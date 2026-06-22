Футболісти стали жертвами нового правила на ЧС-2026

Тепер гравцям доведеться терпіти біль

Збірна Бельгії стала жертвою нового правила футболу на чемпіонаті світу-2026. Лівий вінгер бельгійців Леандро Троссард у матчі проти Ірану не отримав медичної допомоги після жорсткого зіткнення із суперником.

Що потрібно знати

Бельгія та Іран зіграли внічию — 0:0

Троссард зазнав ушкодження, але залишився без медичної допомоги

Бельгійці зупинили вихід лікарів на поле через нове правило у футболі

Річ у тім, що згідно з новим протоколом Міжнародної федерації футболу (ФІФА), гравець зобов’язаний на хвилину залишити поле, якщо йому надали медичну допомогу (правило не стосується воротарів). Про це повідомляє "Телеграф".

El rastro de los tacos en la pierna de Trossard 😯



El árbitro argentino Darío Herrera no sacó tarjeta al jugador de Irán 👀#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W96138np9p — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 21, 2026

Леандро Троссард/Фото: Getty Images

Леандро Троссард/Фото: Getty Images

На початку другого тайму суперник шипами пройшовся по нозі Леандро. Троссард понад хвилину лежав на газоні, кривлячись від болю, проте так і не дочекався лікарів. Самі бельгійці не дали медичному персоналу підійти до свого футболіста, щоб не залишитись у меншості. ФІФА запровадило це правило, щоб боротися із затягуванням часу.

Відеоогляд матчу Бельгія — Іран. Відео надані Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.